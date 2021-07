Jak działa olej konopny na raka?

Coraz więcej ekspertów otwarcie mówi o tym, że olej konopny na raka to skuteczna forma nie tylko zapobiegania wystąpienia nowotworów, ale także terapia uzupełniająca. Pacjenci zazwyczaj doświadczają nudności i tracą apetyt, CBD jest zaś pomagają go zwiększyć. Co więcej, konopie działają przeciwbólowo, a odpowiednie terapie wyznaczone przez lekarza są niezwykle skuteczne. Olej konopny na raka pozwala także przeciwdziałać nudnościom i wymiotom.

Olej CBD, a depresja nowotworowa

Oprócz fizycznych dolegliwości związanych z chorobami nowotworowymi, z reguły wiąże się też ona z silnymi stanami depresyjnymi. Olej konopny na raka stosuje się wiec nie tylko do łagodzenia takich objawów, ale także jako środek terapeutyczny. Co więcej, w odróżnieniu do tradycyjnych leków farmaceutycznych o działaniu przeciwdepresyjnym, olej CBD ma zdecydowanie mniej skutków ubocznych w postaci bezsenności, nadmiernego pobudzenia, częstych wahań nastroju czy zaburzeń czynności seksualnych. Należy jednak pamiętać, że terapię należy podjąć po konsultacji ze specjalistą.