Dlaczego skóra na piętach pęka?

Pękające pięty to problem nie tylko estetyczny. Stopy to jeden z najbardziej narażonych na obciążenia fragmentów naszego ciała i wymaga szczególnej pielęgnacji. Niedostateczne nawilżenie powoduje bowiem utratę elastyczności, co prowadzi do bolesnych ranek, utrudniających codzienne funkcjonowanie. Najlepszym sposobem na zapobieganie i leczenie tej przypadłości jest regularne stosowanie maści na pękające pięty. W tej roli świetnie sprawdzają się produkty konopne.

Skuteczna maść na pękające pięty

Problem wysuszonej i zrogowaciałej skóry można łatwo zwalczyć poprzez maść na pękające pięty, zawierającej olejek konopny. Dzięki swoim właściwościom, wynikającym z zastosowania naturalnych składników w postaci ziół i olejów pozwala szybko nadać skórze elastyczności, zmiękczyć ją, nawilżyć, a także złagodzić ból. Świetnie sprawdza się również jako środek na odciski. Warto wspomnieć, że w ramach profilaktyki i leczenia podobnych przypadłości, warto stosować nie tylko maść na pękające pięty, ale także inne produkty konopne, które polecane są w przypadku wielu kłopotów skórnych.