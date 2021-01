Przyczyny bólu fantomowego mogą być różne - zdecydowanie są one zawsze bardzo złożone, czasami są zagadką nie tylko dla odczuwających je pacjentów, ale i dla lekarzy. Jak leczyć bóle fantomowe i dlaczego się one pojawiają?

Ból po amputacji

Amputacja całej lub części kończyny lub innej części ciała zdarza się przy nowotworach tkanek miękkich oraz zaawansowanych chorób, które wymagają wycięcia guza z odpowiednio nakreślonym obszarem zdrowych tkanek. W przypadku dużych zmian czasem dokonuje się amputacji całkowitej. Mimo tego, że narządu lub kończyny już nie ma - pacjent po takim zabiegu może odczuwać ból tego miejsca. To właśnie jest ból fantomowy - objawy, nieprzyjemnie mocniejsze lub słabsze doznania bólowe w usuniętej części ciała. Wielu pacjentów w takim wypadku myśli tylko o tym jak leczyć bóle fantomowe, ponieważ są one nie do zniesienia... Nic w tym dziwnego.

Jak leczyć bóle fantomowe?

Bóle takie są jedynie iluzją, że pacjent nadal posiada usuniętą część ciała. Najczęściej objawy te pojawiają się bezpośrednio po amputacji. Jak leczyć bóle fantomowe? Jest to zawsze duże wyzwanie dla lekarza. Nie tylko opiera się na racy fizjoterapeuty, ale też psychologa klinicznego. Można zdać się także na metody neurorehabilitacyjny. Rozpocząć należy od wsparcia procesu gojenia się ran - masaże oraz leczenie ciepłem może dać najlepsze efekty. Następnie warto przejść do psychoterapii.